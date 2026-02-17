Venti forti e mareggiate 20 ore di allerta ' arancione' sul Foggiano | interventi per alberi e intonaci pericolanti

Una perturbazione con venti da forti a burrasca nord-occidentali sta colpendo il Foggiano, causando danni a strutture e alberi. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione che durerà 20 ore, durante le quali sono stati già effettuati numerosi interventi di messa in sicurezza. Le onde alte hanno raggiunto le spiagge più esposte, spostando sedimenti e danneggiando alcuni stabilimenti balneari.

“Venti da forti a burrasca nord-occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte”. È quanto previsto nell'allerta meteo ‘arancione’ (qui il bollettino) diramata dalla Protezione Civile Regionale. Nel dettaglio, l'allerta è in vigore dalla mezzanotte di oggi, martedì 17 febbraio, e per le successive 20 ore. A causa del vento forte, nel corso della notte sono stati registrati interventi dei vigili del fuoco per alberi e intonaci pericolanti nell'abitato di Cerignola, mentre nella mattinata di oggi, si è verificato il crollo di un albero, fortunatamente senza conseguenze per cose o persone, in piazza Da Vinci, al Rione Candelaro, a Foggia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Venti forti e mareggiate, scattano 20 ore di allerta meteo 'gialla' nel Foggiano Venti forti e mareggiate colpiscono il Foggiano, con l’allerta gialla che resta in vigore fino alle 20 di oggi. Venti forti, burrasca e mareggiate: scatta allerta meteo 'gialla' nel Foggiano Venti forti e mareggiate scuotono il Foggiano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: San Valentino con neve a bassa quota, mareggiate e venti forti; Arriva il ciclone di San Valentino: allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 13 Febbraio delle ore 20:47; Venti forti e mareggiate: diramata allerta meteo arancione in Puglia; Meteo - Venti burrascosi fino a Martedì Grasso, possibili criticità per forti mareggiate. I dettagli. Meteo settimana: venti forti con raffiche oltre 90 km/h e ancora mareggiate. Ecco dove il maltempo colpirà più duramenteDopo settimane di sostanziale letargo, l’alta pressione tenta finalmente una timida rimonta verso l’Europa occidentale. Elevandosi leggermente, inizierà a sbarrare la strada alle perturbazioni più dir ... affaritaliani.it Venti di burrasca e mareggiate, è allerta arancione in PugliaLa Protezione civile ha emanato un messaggio di allerta arancione per tutta la Puglia, valido da mezzanotte fino alle ore 20 di martedì 17 febbraio, a causa dei venti da forti a burrasca; e per le mar ... ansa.it VENTI FORTI E DI BURRASCA, OLTRE A PIOGGE | SICILIA, E' ANCORA ALLERTA MALTEMPO leggi --> https://www.teleone.it/2026/02/17/venti-forti-e-di-burrasca-e-piogge-sicilia-lallerta-prosegue/ facebook #ChiusuraPrecauzionaleCimiteriEParchi cittadini martedì 17 febbraio per venti forti sino a burrasca. Misura per garantire la #Sicurezza pubblica, in considerazione dell'avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla #ProtezioneCivile. #Cagliari x.com