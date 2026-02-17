Forte vento a Palermo pali della luce caduti e danneggiati | raffica di interventi urgenti di Amg
Il vento forte a Palermo ha abbattuto e danneggiato numerosi pali della luce, costringendo gli operai di Amg Energia a intervenire subito. Le raffiche, che hanno raggiunto picchi notevoli, hanno causato crolli in diverse zone della città, tra cui il quartiere Borgo Vecchio. Gli interventi di riparazione sono ancora in corso per mettere in sicurezza le strade e ripristinare l’illuminazione.
Dopo le numerose segnalazioni giunte da diversi quartieri palermitani questa mattina sono entrati in azione gli operatori della direzione Pubblica illuminazione e Verifiche Pali caduti o danneggiati a causa delle forti raffiche di vento che stanno colpendo la città. Dopo le numerose segnalazioni giunte da diversi quartieri palermitani gli operatori della direzione Pubblica illuminazione e Verifiche di Amg Energia sono ancora impegnati con gli interventi di rimozione. Le squadre della società hanno effettuato interventi di rimozione di pali in via Migliaccio (zona via Campolo), in via Santa Maria Mazzarello (zona Perpignano), in via Rosario Nicoletti, in piazza Marina di Sferracavallo.
Oltre 70 interventi dei vigili del fuoco per il forte vento: alla Zisa caduti un albero e un palo della luce
Oltre 70 interventi dei vigili del fuoco a Palermo a causa del vento forte.
Forte vento, raffica di interventi dei vigili del fuoco: le previsioni per le prossime ore
Una notte intensa per i vigili del fuoco di Genova, impegnati in numerosi interventi a causa delle forti raffiche di vento previste nelle prossime ore.
