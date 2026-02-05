La Fortezza da Basso di Firenze si prepara ad accogliere la 19ª edizione di TASTE, il salone dedicato ai prodotti enogastronomici di alta qualità. Dal 7 al 9 febbraio, chef, produttori e appassionati si ritroveranno per scoprire le novità del settore e assaggiare le eccellenze italiane. Un appuntamento che ogni anno richiama pubblico e addetti ai lavori da tutta Italia.

Dal 7 al 9 febbraio, la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà la 19ª edizione di TASTE, il salone dedicato all’eccellenza enogastronomica di Pitti Immagine. Quest’anno, il tema “True Food” celebra l’autenticità e la qualità delle materie prime, portando all’attenzione di un pubblico sempre più internazionale oltre 750 aziende, tra cui più di 100 debutti fiorentini. Toccare, assaporare e “mangiare con gli occhi”: il cibo nutre non solo il corpo, ma anche l’anima, evocando ricordi e connessioni profonde. A questa edizione, TASTE celebra il cibo attraverso l’arte della fotografia, rendendo omaggio alla sua bellezza e complessità. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Taste 2026: un viaggio tra i sapori

Approfondimenti su Taste 2026

Monza, situata nel cuore della Brianza, offre un’esperienza ricca di fascino e storia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Taste of Uzbekistan: Street & Traditional Delights

Ultime notizie su Taste 2026

Argomenti discussi: Taste 2026, il salone di Pitti dedicato all’eccellenza enogastronomica; Taste 2026, il salone di Pitti dedicato all’eccellenza enogastronomica; Taste 2026 a Firenze: quando il mangiare bene diventa un manifesto culturale; PITTI TASTE 2026: IL SALONE E GLI EVENTI OFF.

Taste 2026, il salone di Pitti dedicato all’eccellenza enogastronomicaDal 7 al 9 febbraio Firenze diventa la capitale italiana del mangiare e del bere bene. Tema scelto per il 2026 è Cibo vero – TRUE FOOD, a sottolineare l'autenticità e la concretezza di materie prime ... tg24.sky.it

7-9 febbraio a Firenze: Taste 2026 è True FoodDal 7 al 9 febbraio 2026, alla Fortezza da Basso di Firenze, il salone food di Pitti Immagine racconta eccellenze e peculiarità dell’enogastronomia contemporanea. L’edizione numero 19 si snoda intorno ... acquabuona.it

TASTE ALTO PIEMONTE MILANO | 9 marzo Hotel Westin Palace Le denominazioni dell’Alto Piemonte tornano nella capitale lombarda con una degustazione esclusiva e masterclass dedicate, guidate dai sommelier AIS Milano. Un viaggio tra denominazio facebook