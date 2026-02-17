Weekend d' eccellenza in Valpolicella | un viaggio tra vigne e sapori

La Cantina Fratelli Vogadori ha deciso di aprire le sue porte a Negrar durante il fine settimana, attirando appassionati di vino e visitatori curiosi. La scelta nasce dall’intento di far conoscere i processi di produzione dei vini locali e offrire un’esperienza diretta tra vigneti e degustazioni. Un evento che promette di portare in tavola sapori autentici e storie di famiglia radicate nel territorio della Valpolicella.

Vivi un'esperienza sensoriale autentica nel cuore pulsante di Negrar. La Cantina Fratelli Vogadori ti apre le porte per un fine settimana dedicato alla scoperta dei grandi rossi veronesi e al fascino senza tempo delle nostre colline. Stacca la spina e lasciati guidare tra i filari, dove nasce il mito dell'Amarone, per un tour che unisce natura, sapienza artigiana e piacere del palato. • Sabato 21 Febbraio: ore 10.30 e ore 14.30• Domenica 22 Febbraio: ore 10. Weekend d'eccellenza in Valpolicella: un viaggio tra vigne e saporiTi accompagneremo in una passeggiata panoramica tra i vigneti, per poi scendere nel cuore della produzione: visiteremo la cantina, il suggestivo fruttaio (dove le uve riposano) e il nostro wineshop.