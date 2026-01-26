Carrarese | cinque gol per la squadra di Danesi La Primavera azzurra travolge la Triestina
La Carrarese ha ottenuto una vittoria significativa contro la Triestina, segnando cinque gol. La squadra di Danesi ha dimostrato un buon ritmo e consolidato la propria prestazione nel campionato Primavera. La partita si è conclusa con un risultato netto, evidenziando la crescita e il potenziale dei giovani calciatori azzurri. Una vittoria importante per la formazione toscana, che continua a migliorare nel corso della stagione.
CARRARESE 5 TRIESTINA 0 CARRARESE: Bernardi, Saitta, Fanucchi, Romagnoli, Ravecca (69’ Cianti), Olivo, Arrighi (69’ Climi), Magherini, Schragl (57’ Semilia), Baroncelli (69’ Bordoni), Liberali (77’ Ferrari). A disp. Bartoli, Zappelli, Angeli, Ciavarella, Bernabé, Bencaster. All. Danesi. TRIESTINA: Diakite, Guillen, D’Aniello, Gojanovic (49’ Velner), Salvato, Okolo (76’ Bababodo), Gningue, Koslovic, Faraci, Bagnoli, Minenna. A disp. Korreshi, Sartoris, Dussich, Donnarumma, Milovanovic, Kamga. All. Strukelj. Arbitro: Menchini di Viareggio. Marcatori: 11’ Fanucchi, 36’ Liberali, 48’ Schragl, 66’ Baroncelli, 75’ Bordoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Carrarese: il tecnico della Primavera è soddisfatto dei ragazzi ma non della classifica. "Meritavamo di più». Oggi riposo. Danesi: "I punti non rispecchiano quanto fatto»
Danesi soddisfatto della sua Primavera: "Squadra con il maggior possesso palla"La Primavera della Carrarese si è conclusa con una vittoria interna sulla Virtus Verona il 13 dicembre, terminando il 2025 con il miglior possesso palla tra le squadre.
