Carrarese | cinque gol per la squadra di Danesi La Primavera azzurra travolge la Triestina

La Carrarese ha ottenuto una vittoria significativa contro la Triestina, segnando cinque gol. La squadra di Danesi ha dimostrato un buon ritmo e consolidato la propria prestazione nel campionato Primavera. La partita si è conclusa con un risultato netto, evidenziando la crescita e il potenziale dei giovani calciatori azzurri. Una vittoria importante per la formazione toscana, che continua a migliorare nel corso della stagione.

