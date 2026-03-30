Manfredonia U15 | settimo sigillo e primato blindato

Nella settima giornata della seconda fase del campionato, l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 ha ottenuto una vittoria esterna, consolidando il primato in classifica. La squadra ha raggiunto il settimo risultato positivo consecutivo, mantenendo invariato il vantaggio sui inseguitori. La partita si è svolta fuori casa e ha confermato il momento positivo del team in questa fase del torneo.

?Nuovo successo esterno per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 7ª giornata della seconda fase. Allo stadio comunale di Troia, i biancocelesti si impongono per 0-2 nella sfida contro lo Joga Bonito Foggia.?Con questa vittoria, la formazione sipontina mantiene il primato in classifica a punteggio pieno, salendo a quota 21 punti. Una prestazione di grande sostanza che conferma l'ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico e la crescita costante di tutto il collettivo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia U15: settimo sigillo e primato blindato Articoli correlati Manfredonia U15 da applausiSuccesso esterno pesantissimo per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 5ª giornata. Megabox Settimo sigillo in campionatoMegabox 3Eurotek 0 MEGABOX: Bici 15, Feduzzu L ne, Carletti, Giovannini, De Bortoli (L), Candi 6, Bartolucci 1, Thokbuom ne, Butigan 10, Ungureanu...