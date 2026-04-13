Vende biglietti falsi a migliaia di euro per un concerto | denunciato 29enne

Un giovane di 29 anni è stato denunciato dopo aver tentato di vendere biglietti falsi per un concerto, con un guadagno stimato in migliaia di euro. Dopo le segnalazioni alle forze dell’ordine, le indagini hanno portato al suo deferimento presso l’autorità giudiziaria. La vicenda ha coinvolto anche il sequestro di alcuni biglietti falsi trovati durante le operazioni di perquisizione.

Ha provato a vendere biglietti falsi per un concerto ma, una volta segnalato ai carabinieri, le successive indagini hanno portato al suo deferimento all'autorità giudiziaria. È quanto accaduto nei giorni scorsi con un episodio che ha avuto come protagonisti un brianzolo, un abruzzese e i.🔗 Leggi su Monzatoday.it Meda, vende falsi biglietti da 1.300 euro per un concerto: 29enne deferitoMeda (Monza), 13 aprile 2026 – Ha cercato di vendere biglietti falsi, dal valore di 1. Prova a vendere biglietti falsi per un concerto a oltre mille euro: denunciato un truffatore del ChietinoAvrebbe provato a vendere biglietti falsi per un concerto al costo di migliaia di euro e per questo, una volta scoperto, un 29enne residente a Tollo... Argomenti più discussi: Vende biglietti falsi (a migliaia di euro) per un concerto: denunciato 29enne; Prova a vendere biglietti falsi per un concerto a oltre mille euro: denunciato un truffatore del Chietino; Meda, vende falsi biglietti da 1.300 euro per un concerto: 29enne denunciato; Vende online dei biglietti per un concerto, ma era una truffa. [NUOVO ANNUNCIO E BIGLIETTI IN VENDITA] Teenage Dream – NOSTALGIC UNIVERSE arriva a Trieste! A grande richiesta, la festa che ha fatto cantare tutta Italia ritorna al Castello di San Giusto per una notte tutta da vivere, tra hit iconiche, emozioni e facebook