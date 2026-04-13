Prova a vendere biglietti falsi per un concerto a oltre mille euro | denunciato un truffatore del Chietino

Un giovane di 29 anni residente a Tollo è stato denunciato per aver tentato di vendere biglietti falsi per un concerto a un prezzo superiore a mille euro. Gli agenti hanno identificato e deferito l’individuo in stato di libertà per il reato di truffa. La vicenda è stata scoperta durante le indagini su una possibile attività di vendita di biglietti contraffatti.