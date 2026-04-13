Meda vende falsi biglietti da 1.300 euro per un concerto | 29enne deferito

Un giovane di 29 anni è stato deferito dopo aver tentato di vendere biglietti falsi per un concerto, dal valore di circa 1.360 euro. La vicenda è avvenuta a Meda, in provincia di Monza, e la truffa è stata individuata prima che l'acquirente potesse completare l’acquisto. I biglietti erano stati pubblicati online e il tentativo di vendita è stato fermato prima di arrivare alla consegna.

Meda (Monza), 13 aprile 2026 – Ha cercato di vendere biglietti falsi, dal valore di 1.360 euro, per un concerto, ma la sua truffa è stata scoperta. I Carabinieri della Stazione di Meda, a conclusione di un'articolata attività d'indagine, hanno deferito in stato di libertà un 29enne residente a Tollo (in provincia di Chieti, Abruzzo), già noto alle Forze dell'Ordine. https:www.ilgiorno.itbergamocronacatruffa-criptovalute-nkocfyek Il falso annuncio. L'attività investigativa è cominciata a seguito della denuncia sporta lo scorso febbraio da un giovane di Meda. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'indagato, dopo aver pubblicato un falso...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meda, vende falsi biglietti da 1.300 euro per un concerto: 29enne deferito Vende 4 Rolex da 230mila euro ma viene pagato con soldi falsiLa segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata intorno alle 2:45 del 17 gennaio da un hotel in zona Bravetta. Ricky Martin in concerto in Italia dopo 15 anni: biglietti da 70 a 350 euro per l’evento di giugnoRicky Martin torna in Italia il 21 giugno 2026 a San Benedetto del Tronto (SanPark Adriatic).