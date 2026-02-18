Versilia matrimoni fantasma e giro di prostituzione a casa di proprietari ignari | 2 arresti e 15 denunce

La polizia ha smantellato un giro di prostituzione e matrimoni finti a Cinquale, causato da sfruttamento e immigrazione clandestina. Durante le indagini, gli agenti hanno scoperto che alcune case di proprietà venivano usate come copertura per incontri illegali e matrimoni fittizi. Due persone sono finite in manette, mentre quindici sono state denunciate. Gli investigatori hanno anche trovato prove di un traffico di donne straniere costrette a prostituirsi. La situazione ha portato all’attenzione delle forze dell’ordine sulla diffusione di questi fenomeni nella zona.

È di due arresti e quindici denunce il bilancio di una complessa operazione della Squadra Mobile che ha svelato un articolato sistema di sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina tra le villette del Cinquale, nella provincia di Massa-Carrara. L'indagine, avviata a seguito di movimenti sospetti notati dagli agenti, ha portato all'arresto di una coppia già condannata dal tribunale di Massa e alla denuncia di altre 15 persone coinvolte a vario titolo nell'organizzazione. Le indagini partite dai controlli sul territorio Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto è iniziato grazie ai servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura apuana.