Velletri Scoperta a Velletri banda specializzata nelle truffe ai danni dell’Inps 3 arresti e 21 persone denunciate

A Velletri, le forze dell’ordine hanno arrestato tre persone e denunciato altre ventuno in un'operazione contro una banda specializzata in truffe all’Inps. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e strumenti utilizzati per perpetrare le frodi. La banda operava attraverso false comunicazioni e richieste di indennizzi. Nessun dettaglio sulle modalità specifiche delle truffe viene fornito.

Cronache Cittadine VELLETRI – Un’organizzazione dedita a frodi ai danni dell’Inps è stata smantellata a Velletri dai Finanzieri del Comando Provinciale della L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Velletri. Scoperta a Velletri banda specializzata nelle truffe ai danni dell’Inps. 3 arresti e 21 persone denunciate Banda specializzata in truffe agli anziani: la base a Napoli, 21 arresti all’alba in tutta ItaliaVasta operazione dei carabinieri su tutto il territorio nazionale: sgominata una banda dedita alle truffe in danno agli anziani che aveva base a... Leggi anche: Furti a Monza e truffe: scoperta banda di 21 persone con a capo una 90enne Temi più discussi: Doppio appuntamento alla Mondadori di Velletri con Alessandro Castrichella e Massimiliano Smeriglio; Giubileo 2025, maxi truffa sulle prenotazioni a Roma scoperta dalla Guardia di Finanza di Velletri; Velletri, buco da 72mila euro al Tribunale: sospeso dirigente infedele. Pagava in nero un ex collega; GDF - GUARDIA DI FINANZA * LA BANDA SPECIALIZZATA NELLE TRUFFE AI DANNI DELL'INPS È STATA SCOPERTA A VELLETRI: 3 ARRESTI E 21 PERSONE DENUNCIATE. Scoperta a Velletri una banda specializzata nelle truffe all’Inps, 3 arresti e 21 persone denunciateROMA (ITALPRESS) – Un’organizzazione dedita a frodi ai danni dell’Inps è stata smantellata a Velletri dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, al termine di un’attività ... italpress.com GDF – GUARDIA DI FINANZA * «LA BANDA SPECIALIZZATA NELLE TRUFFE AI DANNI DELL’INPS È STATA SCOPERTA A VELLETRI: 3 ARRESTI E 21 PERSONE DENUNCIATE.»GdiF ROMA: SCOPERTA A VELLETRI BANDA SPECIALIZZATA NELLE TRUFFE AI DANNI DELL'INPS. 3 ARRESTI E 21 PERSONE DENUNCIATE. agenziagiornalisticaopinione.it I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, con la quale è stata disposta la misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nei confronti di tre persone in - facebook.com facebook