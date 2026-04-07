A Urgnano concerto-preghiera dell’organista Ilario Tiraboschi

A Urgnano, la parrocchia organizza un concerto-preghiera con l’organista Ilario Tiraboschi venerdì 10 aprile alle 20.45. L’evento apre la terza edizione della rassegna “Tra cielo e terra”, che prevede tre appuntamenti musicali. La serata si svolge nella chiesa locale e vede la partecipazione di Tiraboschi, noto per le sue esecuzioni su organo. La rassegna proseguirà con altri due concerti nei prossimi mesi.

La Parrocchia di Urgnano propone per venerdì 10 aprile (con inizio alle 20.45) il primo dei tre concerti che formano la terza edizione della rassegna “Tra cielo e terra. L’organo secondo Serassi”, affidata alla direzione artistica di Alessandro Bottelli e nata per valorizzare il grandioso manufatto costruito da Giuseppe II Serassi nel 1798. Si tratta di un poderoso strumento a due tastiere, dalle caratteristiche inedite per l’epoca in cui fu realizzato, collocato in cantoria. In una posizione sospesa, dunque, a metà strada tra il cielo e la terra, quasi a voler figurare il raccordo tangibile, reale, tra la dimensione divina e quella terrena.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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