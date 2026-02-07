Vasco Rossi 74 anni | dal rock ai fumetti una vita a gonfie vele tra musica e nuove avventure creative

Vasco Rossi festeggia i suoi 74 anni con un video sui social. Nel filmato, il rocker insegue una fuga in moto, simbolo di una vita piena di energia e avventure. L’immagine riflette il suo spirito sempre pronto a nuove sfide, tra musica e sogni di fumetti.

Vasco Rossi compie 74 anni, un traguardo celebrato oggi, 7 febbraio 2026, con un video animato sui social media che lo vede protagonista di una rocambolesca fuga in moto, simbolo di una vita vissuta “a gonfie vele”, come recita il suo stesso post. Il cantautore di Zocca, icona del rock italiano, entra in una nuova fase della sua straordinaria carriera, con l’attesa che cresce per il tour di primavera e una novità inaspettata: la sua trasformazione in personaggio a fumetti, un progetto ambizioso a cura di Sergio Bonelli Editore. La notizia del compleanno, giunta in una mattinata fredda di febbraio, ha immediatamente scatenato un’ondata di auguri da parte dei fan, testimonianza di un legame profondo e duraturo che il “Komandante” ha saputo costruire nel corso di oltre quarant’anni di attività.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Vasco Rossi

Oggi Vasco Rossi compie 74 anni e il suo compleanno diventa una festa per i fan.

Vasco Rossi ha scelto Zocca, il suo paese natale, per inviare gli auguri di Natale ai fan.

Vasco Rossi - Vita spericolata

