Due persone sono state arrestate a Varcaturo dopo essere state trovate in possesso di circa otto chili di droga e una pistola. I carabinieri hanno fermato un uomo di 45 anni e una donna di 32, entrambi residenti nella zona, considerati coinvolti in attività di spaccio. Le autorità hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto dei due soggetti, che sono ora a disposizione delle forze dell'ordine.

Fermati da i carabinieri due "imprenditori" dello spaccio. In manette un uomo di 45 anni e una donna di 32, entrambi residenti a Varcaturo. Sono ritenuti responsabili di aver messo in piedi un’attività di spaccio organizzata in modo quasi imprenditoriale. Secondo quanto ricostruito dai militari della sezione radiomobile, il sistema era ben strutturato e comprendeva diverse fasi: dalla gestione delle scorte fino alla distribuzione e alla contabilità delle sostanze. La droga veniva conservata nell’abitazione della donna, incensurata e quindi considerata insospettabile. L’uomo, invece, si occupava del coordinamento generale, gestendo sia l’approvvigionamento sia le richieste dei clienti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Varcaturo, in casa con 8 chili di droga e una pistola: arrestati una 32enne e un 45enne

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