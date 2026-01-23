Ai domiciliari a Foggia ma lo trovano a Varcaturo con la droga e una pistola | 32enne arrestato

Un 32enne agli arresti domiciliari a Foggia è stato rintracciato e arrestato a Varcaturo, frazione di Giugliano, in provincia di Napoli. Durante un controllo, la polizia ha trovato l’uomo in possesso di droga e una pistola, portandolo in custodia. L’operazione dimostra l’efficacia delle attività di contrasto alla criminalità e il rispetto delle misure restrittive.

L'uomo era ristretto ai domiciliari nel Foggiano, ma gli agenti della Polizia di Stato lo hanno rintracciato a Varcaturo, frazione di Giugliano, nella provincia di Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Ai domiciliari con hashish e una pistola 44 Magnum: 30enne arrestato Leggi anche: Trovato in possesso di oltre 100 grammi di droga, coltelli e una pistola lanciarazzi: 32enne arrestato dai carabinieri Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Traffico di droga: 9 arresti, in carcere il boss Tolonese e il figlio Leonardo; Foggia, nove arresti per spaccio di cocaina e hashish. Lo stoccaggio della droga avveniva in box auto; Spaccio di cocaina e hashish a Foggia: nove arresti | Il video; Traffici di droga con l'Albania e spaccio anche a domicilio, 9 arresti a Foggia. Ai domiciliari a Foggia, ma lo trovano a Varcaturo con la droga e una pistola: 32enne arrestatoL'uomo era ristretto ai domiciliari nel Foggiano, ma gli agenti della Polizia di Stato lo hanno rintracciato a Varcaturo, frazione di Giugliano, nella ... fanpage.it A Foggia 33 arresti per droga, 9 nuovi indagati in carcere o ai domiciliariFOGGIA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare a carico di 9 persone ... iltempo.it Progetto di morte ai danni di un imprenditore al casello autostradale di Foggia: un ritardo di 85 minuti “boccia” il ricorso della PG di Bari contro i domiciliari al boss Emiliano Francavilla #foggia #cronaca #boss #francavilla - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.