A Varcaturo, un'indagine ha portato all'arresto di un uomo di 45 anni e di una donna di 32 anni, coinvolti in un'organizzazione di spaccio di droga. Durante le operazioni sono stati trovati stupefacenti, una pistola clandestina e apparecchiature di comunicazione via walkie talkie. Le investigazioni hanno rivelato un sistema di vendita di sostanze stupefacenti che funzionava con metodi organizzati e dettagliati, simili a quelli di un'impresa.

Droga, pistola clandestina e comunicazioni via walkie talkie: scoperto a Varcaturo un sistema di vendita di stupefacenti strutturato nei minimi dettagli. Un vero e proprio “business plan” applicato allo spaccio di droga. È quanto emerso dall’indagine dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano, che hanno arrestato un 45enne e una 32enne incensurata di Varcaturo, località del comune di Giugliano. Il centro dell’attività era l’abitazione della 32enne, utilizzata come deposito della sostanza stupefacente. Il 45enne, invece, si occupava di coordinare l’acquisto e la vendita al dettaglio, evitando l’uso di telefoni cellulari per eludere eventuali intercettazioni.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Varcaturo, spaccio organizzato come un’azienda: arrestati un 45enne e una 32enne

Ai domiciliari a Foggia, ma lo trovano a Varcaturo con la droga e una pistola: 32enne arrestatoL'uomo era ristretto ai domiciliari nel Foggiano, ma gli agenti della Polizia di Stato lo hanno rintracciato a Varcaturo, frazione di Giugliano,...

I carabinieri scoprono una base dello spaccio a Librino: arrestato un 32enneLe indagini hanno portato anche all'individuazione di una stanza adibita al consumo della droga da parte degli acquirenti I carabinieri della...