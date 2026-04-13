Vanina e gli altri Tutti gli investigativi di Mediaset Infinity

Il vicequestore Vanina Guarrasi, interpretata da Giusy Buscemi, è protagonista di una serie investigativa trasmessa su Mediaset Infinity. Dopo aver svolto un ruolo di rilievo nell’antimafia, Guarrasi si trova coinvolta in nuove indagini che coinvolgono diversi colleghi e colleghi. La narrazione si concentra sulle attività investigative e sui personaggi che le affiancano, offrendo un quadro dettagliato di operazioni e procedure di polizia.

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