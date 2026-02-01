Vangelo del 1° febbraio 2026 | Gesù svela la via della vera felicità

Questa mattina, i fedeli si sono riuniti in chiesa per ascoltare la riflessione di don Luigi Maria Epicoco sul Vangelo del 1° febbraio 2026. Durante la messa, ha sottolineato che Gesù ci indica chiaramente la strada per raggiungere la vera felicità, invitando tutti a seguire i suoi insegnamenti nella vita di tutti i giorni. Molti si sono lasciati coinvolgere dalle parole, pronti a meditare sulla proposta di una vita più sincera e piena di significato.

Meditiamo il Vangelo del 1° febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo odierno, in questa quarta domenica del tempo ordinario, Gesù capovolge il pensiero comune, indicando la vera strada della felicità, non esente da dolore, ma una via concreta, esigente, umana. Una vita che si orienta verso bene, misericordia, pace, anche quando ciò vuol dire dover affrontare ostacoli. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Vangelo del 1° febbraio 2026: Gesù svela la via della vera felicità Approfondimenti su Vangelo 1 Febbraio Vangelo del 25 gennaio 2026: Gesù comincia ad annunciare il Vangelo Il Vangelo del 25 gennaio 2026 ci invita a riflettere sull’inizio dell’annuncio di Gesù. Vangelo del 31 gennaio 2026: Gesù doma la tempesta Questa mattina, il Vangelo del 31 gennaio 2026 ci ricorda come Gesù abbia calmato la tempesta sul mare. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vangelo 1 Febbraio Argomenti discussi: Commento alla Parola per la IV Domenica del Tempo Ordinario /A – 1 febbraio 2026; IV Domenica del Tempo Ordinario - Commento al Vangelo di don Rosini; Domenica 1 febbraio 2026 | Nora e don Massimo commentano il Vangelo del giorno; Le beatitudini e il paradosso della vita. Commento al Vangelo domenica 1 febbraio. Diocesi: Milano, il commento al Vangelo del giorno affidato a persone con disabilitàPer una settimana, e fino a domenica 1° febbraio, la rubrica Il Vangelo di oggi del sito della diocesi di Milano accoglie una novità: il commento quotidiano al Vangelo è affidato ad alcune persone c ... agensir.it Meditando la Parola: RallegrateviIl commento al Vangelo di domenica 1° febbraio (Mt 5,12a) a cura di Emma, Elena, Teresa, Alice, Jacopo, Adriana del Gruppo Scout Asti 1. Questo discorso di Gesù ci ha particolarmente colpito pe ... gazzettadasti.it Commenti Vangelo, omelie, lectio divine 1 febbraio 2026 IV domenica del tempo ordinario rito romano e rito ambrosiano #1febbraio #commentoalvangelo #omelia Alberto Maggi Antonio Savone Associazione Il Filo Augusto Fontana Bernardo Cervellera Carl - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.