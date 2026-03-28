Nel comune di Valsolda sono stati danneggiati e distrutti tutti gli autovelox installati lungo le strade. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli atti vandalici che hanno interessato i dispositivi di rilevamento della velocità e che coinvolgono diverse zone del territorio comunale. Non sono stati ancora identificati i responsabili di questi episodi.

Vandalismi nel comune di Valsolda, dove sono stati distrutti tutti gli autovelox presenti sul territorio. A segnalarlo è stata la stessa amministrazione comunale attraverso i propri canali ufficiali, parlando di un episodio grave che ha colpito quasi tutti i dispositivi di controllo della velocità. Secondo quanto riferito dal Comune, tutti gli autovelox sarebbero stati danneggiati, ad eccezione di quello di San Mamete, rimasto intatto perché dotato di una telecamera di sorveglianza. "E' con grande dispiacere che comunichiamo alla popolazione l'episodio vandalico che ha interessato il nostro comune. Sono stati distrutti tutti gli autovelox presenti sul nostro territorio tranne quello di San Mamete perché ha la telecamera sopra. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Valsolda, distrutti tutti gli autovelox: è caccia ai vandali

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