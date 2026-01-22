Scopetone dalle discariche ai vandali | ora si spaccano anche i cartelli

Scopetone, noto per il suo passato di discariche abusive e atti di vandalismo, continua a registrare comportamenti dannosi. Recentemente, si segnalano anche danneggiamenti ai cartelli e altri atti di inciviltà, confermando una tendenza preoccupante. Questi gesti compromettono l’ambiente e la sicurezza del territorio, evidenziando l’importanza di interventi mirati e di una maggiore consapevolezza civica.

Non bastava buttare divani, sacchi neri, infissi rotti, eternit e mezzo cantiere abusivo nei boschi. No. Ora c’è chi s’è messo pure a vandalizzare, tanto per passare il tempo tra una minchiata e l’altra. L’ultima perla arriva dallo Scopetone, dove un tabellone panoramico con mappe e schemi cartografici, utile a capire dove sei e dove stai andando, è stato smontato, spezzato e buttato per terra come un mobile dell’Ikea montato male. Quel tabellone mostrava la mappa del territorio e tutta la rete sentieristica della zona. Non propaganda politica, non multe, non avvisi fastidiosi. Solo informazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

