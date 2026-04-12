Van Aert si prende la Parigi-Roubaix 2026 Pogacar è secondo

Wout Van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026, battendo allo sprint Tadej Pogacar, con cui si è confrontato negli ultimi trenta chilometri della gara. La corsa si è decisa negli ultimi momenti, con i due ciclisti che hanno mantenuto un ritmo intenso fino alla fine. Van Aert si è aggiudicato il successo, mentre Pogacar si è classificato secondo.

Torna alla ribalta Wout Van Aert, che si prende la Parigi-Roubaix 2026, battendo allo sprint il campione del Mondo Tadej Pogacar, dopo una corsa a due per oltre trenta chilometri. Per il belga si tratta del secondo successo in carriera in questa classica del Nord. Solo quarto Van der Poel, frenato da due forature. VAN AERT SI PRENDE LA PARIGI-ROUBAIX 2026: LA CRONACA Non ci sono fughe iniziali e azioni da lontano prima della Foresta di Arenberg, dove la corsa si accende: Mathieu Van der Poel tenta un primissimo allungo per sorprendere tutti, ma viene colpito dalla sfortuna a causa di due forature che lo rallentano definitivamente perdendo oltre due minuti sui fuggitivi che vanno via in sei: Van Aert, Laporte, Pogacar, Pedersen, Bisseger, Stuyven.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Van Aert si prende la Parigi-Roubaix 2026. Pogacar è secondo Leggi anche: L’eterno secondo batte il marziano: Wout Van Aert re della Parigi-Roubaix delle forature, Pogacar beffato LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: si deciderà nel velodromo il duello tra Pogacar e Van Aert?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Settore davvero duro quello appena concluso con Pogacar e Van Aert che iniziano a marcarsi perdendo...