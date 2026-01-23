Griante violazioni in un cantiere | tre denunciati e una ditta sospesa

A Griante, nel Como, sono stati denunciati tre soggetti e sospesa un’attività imprenditoriale a seguito di violazioni nelle normative di sicurezza in un cantiere. Le irregolarità riguardano la mancata adozione delle misure di sicurezza per l’uso delle attrezzature e l’assenza di opere di protezione contro il rischio di caduta dall’alto, in violazione delle norme di legge e del manuale d’uso.

Griante (Como), 23 gennaio 2026 – Irregolarità relative alla mancata adozione delle necessarie misure per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature, nel rispetto del manuale d’uso, e alla mancata predisposizione di adeguate opere per eliminare il pericolo di caduta dall’alto. Sono le contestazioni scaturite dalla verifica ispettiva in un cantiere di Griante (in provincia di Como), che hanno portato alla denuncia di tre persone tra amministratori della ditta e coordinatori della sicurezza, e alla sospensione dell’attività lavorativa per una ditta. Gli accertamenti e le sanzioni. Gli accertamenti sono stati fatti ieri, giovedì 22 gennaio, dai carabinieri della Stazione di Tremezzina, assieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, sfociati in ammende per un totale di 34mila e 170euro, e sanzioni amministrative per 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

