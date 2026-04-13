Valentino Rossi a Tintoria imita Berlusconi | Poi però non siamo andati ad Arcore

Valentino Rossi è stato ospite nella nuova puntata del podcast Tintoria, disponibile da martedì 14 aprile. Durante l’intervista, il pilota ha scherzato con un paragone, dicendo: “Poi però non siamo andati ad Arcore”. La conversazione ha incluso anche altri aneddoti legati alla sua carriera e alla vita privata, senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi. La puntata è stata annunciata sui canali social del podcast e ha suscitato interesse tra i fan.

Valentino Rossi è stato ospite nella nuova puntata del podcast Tintoria, in uscita martedì 14 aprile. Tra i tanti aneddoti, l'ex campione ha raccontato dell'incontro con Silvio Berlusconi: "Io e Uccio (Alessio Salucci) eravamo nel tunnel di San Siro prima di un Derby. Ad un certo punto sento chiamare 'Vale!' e.".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Valentino Rossi a Tintoria imita Berlusconi: "Poi però non siamo andati ad Arcore" Valentino Rossi imita Berlusconi e svela: "Eravamo nel tunnel di San Siro e..."Valentino Rossi è stato ospite nella nuova puntata del podcast Tintoria, in uscita martedì 7 aprile. Referendum, per Marina Berlusconi “delusione”. Clamorosa vittoria del No ad ArcoreLa vittoria del No al referendum sulla giustizia lascia strascichi anche nel mondo legato alla storia del centrodestra.