referendum per marina berlusconi delusione clamorosa vittoria del no ad arcore

La vittoria del No al referendum sulla giustizia lascia strascichi anche nel mondo legato alla storia del centrodestra. Tra le reazioni più significative, seppur non ufficiali, emerge quella di Marina Berlusconi, che avrebbe espresso delusione per l’esito del voto. La presidente di Fininvest, secondo quanto riferito da fonti politiche, avrebbe manifestato rammarico per la mancata affermazione del Sì, in una riforma che affondava le sue radici nella visione del padre Silvio Berlusconi. Nessuna dichiarazione pubblica, ma un sentimento chiaro tra chi ha avuto modo di parlarle: la bocciatura della riforma rappresenta un’occasione mancata, soprattutto sul piano simbolico e politico per il mondo berlusconiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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