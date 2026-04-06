Valentino Rossi imita Berlusconi e svela | Eravamo nel tunnel di San Siro e

Valentino Rossi è apparso nella nuova puntata del podcast Tintoria, pubblicata il 7 aprile. Durante l’intervista, l’ex campione ha ricordato un episodio avvenuto nel tunnel dello stadio di San Siro, prima di un Derby, insieme a Uccio. Ha raccontato di essere stato presente in quel momento e di aver avuto un incontro con Silvio Berlusconi. La conversazione ha incluso dettagli sul contesto e sulle circostanze di quell’incontro.

Valentino Rossi è stato ospite nella nuova puntata del podcast Tintoria, in uscita martedì 7 aprile. Tra i tanti aneddoti, l'ex campione ha raccontato dell'incontro con Silvio Berlusconi: "Io e Uccio (Alessio Salucci) eravamo nel tunnel di San Siro prima di un Derby. Ad un certo punto sento chiamare 'Vale!' e.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Valentino Rossi imita Berlusconi e svela: "Eravamo nel tunnel di San Siro e..." Leggi anche: Mattarella arriva a San Siro su un tram guidato da Valentino Rossi Mattarella arriva col tram a San Siro, guida Valentino Rossi: il videoCon un boato di sorpresa, seguito a un lungo applauso, il pubblico dello stadio Meazza ha reagito alla sorpresa del presidente della Repubblica...