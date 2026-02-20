Lavori a Milano chiuse alcune arterie centrali e il Comune paga i parcheggi ai residenti

A Milano, i lavori su via Bramante, iniziati il 4 marzo, hanno causato la chiusura di alcune strade principali. La città avvia due grandi interventi di riqualificazione di strade e binari ferroviari, che coinvolgono diverse zone centrali. Per alleviare i disagi, il Comune ha deciso di rimborsare i residenti per i parcheggi persi durante i lavori. Le modifiche alla viabilità hanno già creato code e rallentamenti nel traffico cittadino, con i residenti che cercano alternative per spostarsi più facilmente.

A Milano stanno per partire due grandi interventi di riqualificazione delle strade e dei binari. Il primo interesserà via Bramante, i cui lavori inizieranno il 4 marzo. Il secondo, in partenza il 9 marzo, riguarderà via Torino e via Cesare Correnti. "In entrambi i casi, i lavori serviranno a risolvere significativi problemi del fondo stradale legati, da una parte, all'usura per la compresenza dei binari e del traffico veicolare, dall'altra, a un sistema di raccolta delle acque piovane non più adeguato all'intensità delle precipitazioni. Con l'occasione saranno anche riqualificati tratti della rete dell'acquedotto", spiega il Comune di Milano.