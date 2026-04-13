Va alla deriva e naufraga a Rieti Scafati vince e la aggancia in vetta Ora non è più padrona del suo destino

Una partita tra le due squadre si è conclusa con un risultato netto per la squadra ospite, che ha vinto con un punteggio di 112-90. La squadra di casa è così scivolata in classifica, perdendo il controllo della propria posizione. La vittoria consente alla squadra vincente di agganciare in vetta la capolista, ora non più padrona del proprio destino. Tra i giocatori spiccano diversi nomi con punteggi singoli significativi, tra cui Perry e Udom.

Sebastiani 112 Vuelle 90 SEBASTIANI: Piunti 4, Perry 25, Mian 9, Pascolo 8, Guariglia 19, Palumbo 12, Cicchetti, Hogue 8, Bellini ne, Udom 13, Bogliardi 3, Piccin 11. All. Crosariol. VUELLE PESARO: Johnson 7, Bucarelli 28, Tambone 4, Virginio 6, Bertini 20, Trucchetti 3, Maretto 9, Fainke 1, Miniotas 12, Sakine. All. Leka. Arbitri: Gagliardi, Almerigogna e Nuara. Note - Parziali: 30-27, 60-51, 82-71. Tiri liberi: Rieti 1521, Pesaro 2128. Tiri da 3 punti: Rieti 1531, Pesaro 1126. Rimbalzi: Rieti 32, Rieti 27. Antisportivi a Hogue e Virginio. Falli tecnici a Piunti e Bucarelli. Spettatori: 3.000. E’ irriconoscibile la Vuelle che va alla deriva in mezzo al mare, dopo aver viaggiato col vento in poppa per oltre sei mesi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Va alla deriva e naufraga a Rieti. Scafati vince e la aggancia in vetta. Ora non è più padrona del suo destino Decò Alfa Catania vince a Trapani e aggancia Gela in vetta alla Poule Promozione di Serie CGli alfisti, nella prossima giornata (la prima di ritorno), giocheranno ancora in trasferta (sabato 14 marzo, ore 17,30) contro il Cus Palermo... Leggi anche: Arezzo sempre più in testa: ora è a +7 sul Ravenna. Il Catania aggancia il Benevento in vetta