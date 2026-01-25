Arezzo si conferma in testa alla classifica del girone A, ora con un vantaggio di +7 sul Ravenna. Nel frattempo, il Catania si avvicina alla vetta, agganciando il Benevento. Nell'ultimo turno, l’Alcione ha ottenuto una vittoria convincente sulla Dolomiti Bellunesi, salendo temporaneamente al quarto posto. Questa fase del campionato si caratterizza per la competitività e l’equilibrio tra le squadre di vertice.

Ecco quanto accaduto nelle 14 partite della domenica di Serie C. In attesa dei posticipi (domani sera Vicenza-Cittadella e Lecco-Inter U23), la copertina se la prende l’Alcione che stende con un pokerissimo la Dolomiti Bellunesi e aggancia provvisoriamente il quarto posto: doppiette di Muroni e Pitou, che firma anche l’assist per Scuderi. Seconda vittoria consecutiva per la Giana: per superare a tempo scaduto l’Arzignano (che ha colpito un palo sull’1-1) serve il guizzo del 19enne Lischetti, alla prima gioia tra i professionisti. Primo successo della gestione Dossena per il Novara, trascinato dalla doppietta di Lanini per superare una Pro Patria sempre più in difficoltà (otto sconfitte di fila). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arezzo sempre più in testa: ora è a +7 sul Ravenna. Il Catania aggancia il Benevento in vetta

Vicenza e Arezzo sempre più in vetta. Il Catania aggancia il Benevento, bene l'Inter U23Le classifiche dei campionati di calcio mostrano Vicenza e Arezzo in testa nei rispettivi gironi, con distacchi significativi dalle inseguitrici.

Leggi anche: Pari tra Brescia e Vicenza. L'Arezzo allunga, il Catania aggancia in vetta la Salernitana

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Imprenditori sempre più anziani, ad Arezzo il 39,7% sono over 60; Vicenza e Arezzo sempre più in vetta. Il Catania aggancia il Benevento, bene l'Inter U23; Arezzo, il Natale come leva di sviluppo e attrattività; Arezzo, in funzione il nuovo impianto fotovoltaico che alimenta la rete ferroviaria.

Arezzo, mezzogiorno di fuoco. Arriva la Juve Next ed è vietato fermarsiArezzo forza 4: obiettivo dodici punti. Perché se oggi a pranzo arrivasse un altro successo, gli amaranto coronerebbero un piccolo ciclo perfetto: quattro partite nel 2026, quattro vittorie. Un filott ... corrierediarezzo.it

Angelo Pagotto in esclusiva: Ad Arezzo anni bellissimi, con Bucchi in B. E Buffon gli faceva da riserva in U21L'ex portiere, campione d’Europa con l’Italia Under 21 di Cesare Maldini, rivive i momenti più significativi della carriera e si sofferma sulla stagione irripetibile vissuta in Toscana ... sport.virgilio.it

L'Arezzo viaggia a vele spiegate in testa alla classifica. La squadra ha il destino nelle proprie mani. Da due ex amaranto, mai dimenticati, giungono parole di elogio per la squadra di Bucchi. #Teletruria #Web - facebook.com facebook