Mattel crollano le azioni del 30% | utili del quarto trimestre sotto le attese e difficoltà nel digitale

La Borsa di Mattel crolla del 30%. Le azioni della multinazionale dei giocattoli hanno perso terreno dopo che i risultati del quarto trimestre sono risultati sotto le aspettative. Gli utili sono calati più del previsto, a causa di vendite al dettaglio deboli e di un ritardo nello sviluppo del settore digitale. La società si trova così a dover affrontare un momento difficile, con le difficoltà nel digitale che si aggiungono al calo generale.

Mattel, gigante dei giocattoli, affronta un momento delicato con una crescita inferiore alle attese, penalizzata da vendite al dettaglio più deboli del previsto e da un ritardo nello sviluppo di un solido business digitale. L’azienda ha annunciato risultati finanziari del quarto trimestre 2025 che non hanno soddisfatto le aspettative degli analisti, innescando un crollo del 30% delle azioni in pre-mercato. L’acquisizione della piena proprietà di Mattel163, la joint venture con NetEase, rappresenta una mossa strategica per rafforzare la presenza nel gaming, ma non è sufficiente a compensare le debolezze del mercato tradizionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Mattel Giocattoli

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mattel Giocattoli

