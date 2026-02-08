Controlli nei locali della movida | due denunciati e multe per 22mila euro

I carabinieri di Caserta hanno effettuato controlli nei locali della movida. Due persone sono state denunciate e sono state elevate multe per un totale di 22 mila euro. Le forze dell’ordine vogliono garantire maggiore sicurezza e rispetto delle regole nei locali della zona.

Sanzioni e denunce nell'ambito dei controlli sugli esercizi pubblici di Caserta eseguiti dai carabinieri della locale Compagnia.Nel corso della serata di ieri, 7 febbraio, nell'ambito di un servizio coordinato a largo raggio finalizzato al controllo degli esercizi pubblici nel capoluogo, i.

