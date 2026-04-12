Dopo che i colloqui tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi senza accordo, il rappresentante americano ha lasciato il Pakistan dichiarando che non sono state fatte promesse riguardo al nucleare. Da parte iraniana, le autorità hanno commentato che le richieste di Washington sono considerate irragionevoli. I negoziati, iniziati con l’obiettivo di trovare un’intesa sul programma nucleare, si sono conclusi senza risultati concreti.

Vance lascia il Pakistan: “Colloqui senza accordo. Manca promessa sul nucleare” Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha dichiarato che i negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran si sono conclusi senza un accordo, dopo che gli iraniani si sono rifiutati di accettare le condizioni americane di non sviluppare un’arma nucleare. I colloqui ad alto rischio si sono conclusi dopo 21 ore, ha affermato Vance, con il vicepresidente in costante contatto con il presidente Donald Trump e altri esponenti dell’amministrazione. “Ma il fatto è che abbiamo bisogno di vedere un impegno preciso che non cercheranno di ottenere un’arma nucleare e che non cercheranno gli strumenti che permetterebbero loro di arrivare rapidamente a un’arma nucleare”, ha detto Vance ai giornalisti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Falliti i negoziati Usa-Iran, Vance lascia il Pakistan: “Nessuna promessa sul nucleare”. Iran: “Le richieste di Washington sono irragionevoli”

Falliti i negoziati tra Usa e Iran, Vance lascia il Pakistan: "Non c'è accordo", "richieste irragionevoli"Fumata nera in Pakistan, il primo giorno di negoziati a Islamabad fra Stati Uniti e Iran non ha portato a nulla.

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