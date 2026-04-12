Usa-Iran | perché sono falliti i negoziati

Le negoziazioni tra gli Stati Uniti e l'Iran si sono concluse senza un accordo a causa del rifiuto dell'ultima proposta statunitense. Le trattative si sono svolte a Islamabad, in Pakistan, ma non sono riuscite a trovare un'intesa. Il vicepresidente statunitense ha abbandonato i colloqui dichiarando che la controparte non ha accettato la proposta finale di Washington.

Secondo Vance, già partito dal Pakistan «non c'è la promessa da parte dell'Iran di abbandonare definitivamente l'arma nucleare». Secondo Teheran, invece, «i negoziati sono falliti per le richieste irragionevoli degli Usa». Le due parti, dunque, si sono accusate a vicenda del fallimento dei negoziati, durati 21 ore, che avevano come obiettivo quello di porre fine ai combattimenti che vanno avanti da sei settimane e creato una crisi economica globale. E ora il già fragile cessate il fuoco è ancora più a rischio. Ma quali sarebbero le principali ragioni del fallimento? Pare riguardino diversi nodi critici rimasti irrisolti. Per prima cosa gli Stati Uniti hanno richiesto lo smantellamento delle capacità di arricchimento dell'uranio, mentre Teheran ha definito «irragionevoli» tali pretese.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Usa-Iran: perché sono falliti i negoziati Leggi anche: Falliti i negoziati Usa-Iran, Vance lascia il Pakistan: “Nessuna promessa sul nucleare”. Iran: “Le richieste di Washington sono irragionevoli” Leggi anche: Usa-Iran, negoziati falliti GUERRA USA-IRAN: perché l'ECONOMIA GLOBALE rischia il COLLASSO