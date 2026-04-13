Urso ' prevediamo incentivi per i veicoli anche i commerciali'

Il ministro ha annunciato che sono in programma incentivi per i veicoli, inclusi quelli commerciali, con l’obiettivo di favorire il rinnovo del parco circolante e sostenere la ripresa del settore automobilistico. Le misure mirate sono parte di un piano più ampio per stimolare la domanda nel mercato dei veicoli, prevedendo la reintroduzione di incentivi che siano accessibili anche ai veicoli commerciali.

"Per stimolare la domanda prevediamo misure mirate tra cui la reintroduzione di incentivi per i veicoli, anche commerciali, in modo da facilitare il rinnovo del parco circolante e sostenere la ripresa del mercato". Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio inviato alla conferenza di Federauto, a Milano, sulle criticità dell' automotive.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Auto, Urso: «Pensiamo a reintroduzione incentivi»Per stimolare la domanda nel settore automotive «prevediamo misure mirate, tra cui la reintroduzione di incentivi per i veicoli, anche commerciali,... Leggi anche: Unrae: a gennaio veicoli commerciali -5,2%, quota bev cala al 2,4%