Unrae | a gennaio veicoli commerciali -5,2% quota bev cala al 2,4%

A gennaio, il mercato italiano dei veicoli commerciali ha registrato un calo del 5,2%. È il terzo mese consecutivo di diminuzione, mentre la quota di veicoli a benzina si ferma al 2,4%. I dati di Unrae mostrano che il settore fatica a riprendersi dopo un avvio d’anno difficile.

Milano, 12 feb. (askanews) – Il mercato italiano dei veicoli commerciali avvia il 2026 con un trend negativo e con un mese di gennaio che segna il terzo calo consecutivo. Nel mese, rileva Unrae, sono state registrate 14.290 nuove immatricolazioni, con una flessione del 5,2% rispetto alle 15.070 unità dello stesso mese del 2025 (che aveva già registrato una contrazione del 16% rispetto a gennaio 2024). Veicoli elettrici in retromarcia: nel mese di gennaio i veicoli commerciali elettrici puri registrano una riduzione sia in termini di volumi venduti che di quota di mercato. La quota si è fermata al 2,4%, quasi dimezzata rispetto al 4,5% di dicembre 2025 ma in diminuzione anche rispetto al 2,7% di gennaio 2025, quando non c’erano incentivi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Nel 2025, il mercato dei veicoli commerciali leggeri ha registrato un calo di circa il 5%, con le immatricolazioni che si sono assestate sotto le 190 mila unità.

Nella giornata di ieri, 20 gennaio, i carabinieri della stazione di Campoverde e del nucleo forestale di Cisterna hanno eseguito un controllo presso un’azienda di veicoli commerciali.

