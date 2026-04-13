Auto Urso | Pensiamo a reintroduzione incentivi

Durante un convegno dedicato al settore automotive, il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha dichiarato che si sta valutando la possibilità di reintrodurre incentivi per l'acquisto di auto. La discussione ha coinvolto rappresentanti del settore e altri esperti presenti all’evento. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma l’attenzione resta alta sulla questione.

Per stimolare la domanda nel settore automotive «prevediamo misure mirate, tra cui la reintroduzione di incentivi per i veicoli, anche commerciali, in modo da facilitare il rinnovo del parco circolante e sostenere la ripresa del mercato». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio letto durante il convegno sul settore automotive organizzato da Federauto nella sede dell’Automobile Club di Milano. «Credo davvero che insieme a tutti gli operatori della filiera possiamo tracciare il percorso per una transizione sostenibile, equilibrata ed inclusiva, che faccia ripartire un mercato da troppo tempo depresso, così da affrontare le sfide attuali e registrare i successi per il nostro Paese e per l’Europa», ha sottolineato.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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