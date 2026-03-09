Uomini e Donne è già finita tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni? Coppia fake

Si parla di una possibile fine della relazione tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni, due protagonisti di Uomini e Donne. Secondo alcune voci, la coppia potrebbe essere già arrivata al termine della propria frequentazione, alimentando discussioni sui social e tra i fan. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né commenti da parte dei diretti interessati.

Potrebbe essere giunta già al capolinea la storia d'amore nata qualche mese fa tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni a Uomini e Donne. Fuori dal programma all'inizio si sono mostrati innamoratissimi sui social, si sono dedicati parole speciali anche a Verissimo e nelle interviste che hanno rilasciato. I due di recente hanno fatto sapere che si stanno godendo la relazione giorno dopo giorno senza pensare troppo ai progetti futuri. Il loro rapporto si è incrinato al punto da dirsi addio? Ultimamente i loro fan hanno notato che non si stanno più mostrando insieme, un campanello d'allarme che non è certo passato inosservato. Flavio... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

