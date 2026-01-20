Multe a raffica e altri 6 incidenti in 24 ore a Verona | i controlli della polizia locale

Nelle ultime 24 ore, la polizia locale di Verona è intervenuta su sei incidenti che si sono verificati in città. Contestualmente, sono state emesse numerose multe nell’ambito dei controlli di sicurezza stradale. Questi interventi evidenziano l’attenzione delle autorità per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme sul territorio veronese.

Il personale del Comando di via del Pontiere ha inoltre elevato sanzioni per bivacchi e degrado, oltre ad occuparsi dei sinistri avvenuti, in uno dei quali ha perso la vita un cane Proseguono le attività della polizia locale di Verona, che nelle ultime 24 ore è stata chiamata all'intervento su 6 incidenti avvenuti in città. Intorno alle ore 6 di martedì, in corte Pancaldo, per una manovra azzardata e a causa della velocità elevata, il conducente di una Ford C-Max ne avrebbe perso il controllo mentre arrivava da viale Colombo, finendo così nella semicarreggiata opposta e dopo aver abbattuto trenta metri di siepe, rischiando un frontale con un veicolo che arrivava da nord.🔗 Leggi su Veronasera.it

Incidenti a raffica e controlli della polizia locale a Verona: 4 feriti e tante sanzioni

Raffica di controlli della polizia locale nelle ultime 48 ore: scattano denunce e sequestri

