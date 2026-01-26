Investimenti sostenibilità legame con il territorio | il progetto per rilanciare Umbria Fiere

Il progetto per rilanciare Umbria Fiere mira a rafforzare il ruolo del quartiere fieristico di Bastia Umbra come punto di riferimento per lo sviluppo economico della regione. Con un focus su investimenti sostenibili e il rafforzamento del legame con il territorio, l’obiettivo è valorizzare l’importanza strategica di questa struttura nel contesto umbro, contribuendo a una crescita equilibrata e duratura.

Lo scopo è restituire al quartiere fieristico di Bastia Umbra un ruolo centrale nella crescita economia dell'intera regione Restituire al quartiere fieristico di Bastia Umbra un ruolo centrale e strategico nella crescita economica dell’intero sistema umbro. Questo l'obiettivo principale al centro del progetto di rilancio di Umbria Fiere per la quale si avvia a partire un percorso di rinnovamento fondato su una visione strategica e su un solido senso di responsabilità pubblica. Tra le iniziative di maggiore rilievo figura un articolato piano di investimenti infrastrutturali orientato a incrementare competitività, efficienza e sostenibilità del quartiere fieristico.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

