Ivs rafforza il legame con le scuole e il territorio | il progetto con Majorana e Starline Spa

Ivs annuncia un nuovo progetto per rafforzare i rapporti con le scuole di Seriate. L’obiettivo è coinvolgere gli studenti degli istituti superiori, in particolare quelli del Majorana, e farli conoscere meglio il mondo delle valvole industriali. Questo settore, che ha il suo centro a Bergamo, è fondamentale per l’economia locale. L’iniziativa punta a creare un ponte tra scuola e lavoro, offrendo agli studenti un’opportunità concreta di capire meglio il settore industriale in cui l’azienda opera da anni.

Seriate. Coinvolgere attivamente gli studenti degli istituti superiori del territorio e avvicinarli a un comparto industriale strategico, quello delle valvole industriali, che vede la provincia di Bergamo come baricentro a livello nazionale. È questo l’obiettivo del progetto di formazione e training promosso da Ivs – Industrial Valve Summit, evento internazionale di riferimento per le tecnologie delle valvole industriali e delle soluzioni di controllo del flusso, in qualità di partner istituzionale, insieme all’ IISS Ettore Majorana di Seriate e a Starline S.p.A., azienda con sede a Costa di Mezzate specializzata nella progettazione e produzione di valvole a sfera per applicazioni industriali.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Majorana Starline Investimenti, sostenibilità, legame con il territorio: il progetto per rilanciare Umbria Fiere Il progetto per rilanciare Umbria Fiere mira a rafforzare il ruolo del quartiere fieristico di Bastia Umbra come punto di riferimento per lo sviluppo economico della regione. La Grande Manila nella flotta Grimaldi: «Si rafforza il legame con le Filippine» La Grande Manila, nuova nave della flotta Grimaldi, è stata consegnata a Shanghai. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Majorana Starline Ivs rafforza il legame con le scuole e il territorio: il progetto con Majorana e Starline S.p.a.L’iniziativa coinvolge 45 studenti dell'istituto. Il percorso culminerà con l’illustrazione dei risultati durante la sesta edizione di Ivs, dal 19 al 21 maggio alla Fiera di Bergamo ... bergamonews.it Progettare in Italia riparte e arriva a Cagliari per la sua 14ª tappa nazionale, dal 16 al 20 febbraio Cinque giorni di formazione gratuita dedicata all’Europrogettazione, pensata per rafforzare competenze, metodo e capacità di lettura delle opportunità eu - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.