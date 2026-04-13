UniSalento e Comune di Brindisi | offerta formativa ad hoc per le esigenze del territorio

L’Università del Salento e il Comune di Brindisi hanno avviato una collaborazione finalizzata a creare un’offerta formativa mirata alle esigenze del territorio. L’accordo mira a rafforzare i legami tra università e sistema produttivo, con particolare attenzione alla transizione energetica e digitale della zona. La collaborazione prevede la definizione di percorsi didattici specifici e iniziative congiunte per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.