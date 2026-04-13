UniSalento e Comune di Brindisi | offerta formativa ad hoc per le esigenze del territorio
L’Università del Salento e il Comune di Brindisi hanno avviato una collaborazione finalizzata a creare un’offerta formativa mirata alle esigenze del territorio. L’accordo mira a rafforzare i legami tra università e sistema produttivo, con particolare attenzione alla transizione energetica e digitale della zona. La collaborazione prevede la definizione di percorsi didattici specifici e iniziative congiunte per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.
BRINDISI - Rafforzare il legame tra formazione universitaria e sistema produttivo e industriale, accompagnando la transizione energetica e digitale del territorio: è questo l’obiettivo della collaborazione avviata tra l’Università del Salento e il Comune di Brindisi e che si sostanzierà in un.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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