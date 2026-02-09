Scuola europea a Brindisi | L' offerta formativa c' è ed è adeguata

La scuola europea di Brindisi ha ricevuto una risposta ufficiale alle preoccupazioni sollevate nelle ultime settimane. Il governo ribadisce che l’offerta formativa presente è sufficiente e risponde alle esigenze degli studenti. La questione resta aperta, ma per ora l’amministrazione insiste sul fatto che tutto funziona regolarmente e che non ci sono rischi di perdere il riconoscimento internazionale. La situazione sembra stabile, anche se alcuni genitori continuano a chiedere chiarimenti.

In riferimento all'articolo «Scuola Europea, Tajani scrive a Valditara: 'Soluzioni urgenti per non perdere l'Onu'» pubblicato il 7 febbraio 2026, si precisa quanto segue.A Brindisi è presente e pienamente operativa International School of Brindisi S.r.l. – Impresa Sociale (ISB), istituto.

