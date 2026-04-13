In Ungheria, la maggior parte delle persone festeggia con entusiasmo la vittoria della squadra nazionale, mentre gli ucraini presenti sul territorio mantengono un atteggiamento diverso, spesso di distacco o disagio. La differenza di reazioni si manifesta in vari eventi pubblici e incontri tra i cittadini. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni più ampio, influenzato da questioni politiche e sociali tra i due paesi.

Sembra un paradosso, ma lo è solo fino a un certo punto: il malcelato entusiasmo che la netta sconfitta elettorale di Viktor Orban ha destato a Bruxelles e in gran parte dei Governi dell’Unione Europea è condiviso solo in parte nel Paese che più ha polemizzato e, anzi, si era apertamente scontrato con lui e con il suo Governo, ovvero l’Ucraina. Il segnale più ottimistico, a ben vedere, è stato quello del ministro degli Esteri Andrij Sibiha, che all’esito del voto ungherese ha revocato la “raccomandazione” ai cittadini ungheresi di astenersi dai viaggi in Ungheria dove, diceva il ministro, una campagna elettorale molto aspra aveva preso connotazioni anti-ucraine nutrite anche di “bugie e manipolazioni”.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ungheria, tutti esultano per Magyar tranne gli ucraini. Ecco perché

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