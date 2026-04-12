Ungheria affluenza ai massimi storici Tutti al voto per la sfida tra Orbán e Magyar

In Ungheria si sono registrati tassi di affluenza alle urne ai livelli più alti mai rilevati. Alle 11 del mattino, secondo i dati ufficiali, quasi il 38% degli aventi diritto aveva già espresso la propria preferenza in vista del confronto tra il primo ministro e il suo sfidante. La partecipazione si mantiene elevata, indicando un coinvolgimento massiccio nella consultazione elettorale in corso.

L’ affluenza alle urne in Ungheria vola ai massimi storici. Alle 11, secondo i dati diffusi dall’Ufficio elettorale nazionale, per la sfida tra Viktor Orbán e Peter Magyar ha già votato il 37,98% degli elettori, pari a 2.858.892 persone. Si tratta di un dato record, di gran lunga superiore al 25,77% registrato quattro anni fa. Il trend era emerso già nelle prime ore: alle 9 si era sfiorato il 17%, contro il 10,31% del 2022. Nel 2022 l’affluenza finale si fermò al 69,59%. Quest’anno le previsioni indicano la possibilità di superare nettamente la soglia del 70%. I due rivali hanno votato. «Sarà la mia ultima elezione? Sono giovane, non è la mia ultima elezione.🔗 Leggi su Open.online

Ungheria al voto tra sondaggi e social: sfida epocale tra Orban e l’ex insider Magyar in un teso testa a testaUrne aperte in Ungheria: seggi, aperti dalle 6 di stamattina, che chiuderanno alle 19: si vota per il rinnovo del Parlamento da 199 membri.

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