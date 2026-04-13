Dopo le recenti elezioni in Ungheria, il nuovo rappresentante ha dichiarato che intende rappresentare tutti i cittadini del paese e ha chiesto al presidente di affidargli il prima possibile il mandato per formare il nuovo governo. Durante la conferenza stampa, ha inoltre promesso di sbloccare i fondi comunitari e ha espresso un messaggio di unità, in un momento di cambiamento politico.

BUDAPEST (UNGHERIA) – “Rappresenteremo tutti gli ungheresi”. Lo ha detto Peter Magyar nella sua prima conferenza stampa dopo la vittoria alle elezioni contro Viktor Orban, esortando il presidente a conferirgli “il prima possibile” il mandato per “formare il nuovo governo”. “Il nostro Paese non ha tempo da perdere, ha grandi problemi da affrontare, è stato tradito e devastato”. “Ho parlato con molti leader europei e con la presidente” della Commissione, Ursula von der Leyen, “continueremo i nostri negoziati” per sbloccare i fondi Ue congelati per lo scontro tra Bruxelles e Viktor Orban sullo stato di diritto. “L’Ungheria appartiene all’Europa”; ha evidenziato Magyar, sottolineando la volontà di lavorare per un Paese “libero, indipendente e sovrano”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ungheria, Magyar: “Rappresenteremo tutti i nostri cittadini. E sbloccheremo presto i fondi comunitari”. Le reazioni

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