Si chiude l’era Orbàn l’Ungheria a Magyar | la sinistra esulta ma lui è di destra Meloni | Massima collaborazione

In Ungheria si è concluso il mandato di Viktor Orban, con la vittoria del suo ex sostenitore Peter Magyar, leader dell’opposizione e candidato della coalizione di centrodestra. Magyar, sostenuto da forze europeiste e appartenente al gruppo del Partito popolare europeo, ha ottenuto il risultato elettorale, portando a un cambio di leadership nel paese. La sinistra ha espresso soddisfazione per l’esito delle urne, mentre il governo uscente ha mantenuto un ruolo di rilievo.

Come da previsioni, in Ungheria arriva il cambio della guardia, tutto nel perimetro della destra: si conclude l’era di Viktor Orban, vince il suo ex delfino, il leader dell’opposizione Peter Magyar, europeista che gravita nell’orbita del Ppe. “Grazie Ungheria”, ha scritto il leader dell’opposizione sui social. Poi, dal palco allestito a Budapest per celebrare la vittoria: “Ce l’abbiamo fatta, Tisza e l’Ungheria hanno vinto le elezioni. Non con un piccolo margine, ma con un margine molto ampio. Insieme abbiamo liberato l’Ungheria “. “ Avremo una maggioranza dei due terzi in Parlamento “, ha esultato il leader di Tisza. “Insieme – ha scandito il leader 45enne parlando davanti alla folla che lo acclamava – abbiamo fatto cadere il regime di Orban.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Si chiude l’era Orbàn, l’Ungheria a Magyar: la sinistra esulta ma lui è di destra. Meloni: “Massima collaborazione” Ungheria, Péter Magyar vince e chiude l’era Orbán: nasce una nuova destra europeaLa notte elettorale ungherese segna una frattura che va oltre i confini nazionali. Ungheria, vince Magyar e finisce l’era Orbán: la sinistra italiana festeggia come se avesse vinto… la sinistra!La vittoria di Peter Magyar alle elezioni ungheresi segna la fine di un ciclo politico lungo oltre quindici anni.