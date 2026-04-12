Ungheria Orban sconfitto Trionfo di Magyar | Abbiamo fatto la storia E punta alla super maggioranza

In Ungheria si sono chiusi i seggi elettorali e inizia lo spoglio delle schede, con Viktor Orban e Peter Magyar in corsa per le elezioni. Alle 19 si sono concluse le operazioni di voto e le schede sono state aperte per la conta. La sfida riguarda la conquista di una possibile super maggioranza parlamentare, con Magyar che dichiara di aver fatto la storia.

Urne chiuse in Ungheria per la sfida tra Viktor Orban e Peter Magyar. Con la chiusura dei seggi alle 19 è iniziato subito lo spoglio delle schede. Secondo il calendario della notte elettorale, i primi risultati preliminari dovrebbero arrivare intorno alle 20, diffusi dall'Ufficio nazionale elettorale, mentre un quadro più definito dell'esito è atteso nel corso della serata. Dopo 16 anni al potere, oggi potrebbe lasciare la guida del Paese il premier Viktor Orbán, alleato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le urne si sono aperte alle 6 del mattino. Con il 21.54% delle schede scrutinate il partito Tisza del leader dell'opposizione Peter Magyar avrebbe un buon vantaggio su Fidesz, il partito del primo ministro Viktor Orban.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ungheria, Orban sconfitto. Trionfo di Magyar: "Abbiamo fatto la storia". E punta alla "super maggioranza" Leggi anche: Ungheria, Orban sconfitto. Opposizione in netto vantaggio. Magyar: "Abbiamo fatto la storia" Leggi anche: Ungheria, Orban verso la sconfitta. Opposizione in netto vantaggio. Magyar: "Abbiamo fatto la storia"