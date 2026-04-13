Dopo le elezioni in Ungheria, il nuovo leader ha dichiarato di aver liberato il Paese dal governo precedente e ha affermato che i cittadini desiderano un'integrazione più stretta con l’Europa. Il premier uscente ha riconosciuto la sconfitta chiamando il suo avversario e congratulandosi con lui, in un gesto che ha chiuso ufficialmente la competizione elettorale. La vittoria segna un cambio di direzione politica nel paese.

Roma – Uno schiaffo. Talmente forte che il premier uscente, Viktor Orban, alle 21.30 ha ammesso la sconfitta, telefonando al rivale e congratulandosi con lui. L’Ungheria cambia rotta dopo 16 anni e sarà Péter Magyar a guidare il prossimo governo. Il successo di Tisza è frutto anche di un’affluenza record: quasi l’ottanta per cento degli elettori, infatti, si è recato alle urne per esprimere il proprio dissenso nei confronti del governo uscente. Hungary's nationalist Prime Minister Viktor Orban of the Fidesz party leaves the voting booth as he prepares to cast his ballot at a polling station in Budapest during a general election in Hungary, on April 12, 2026.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Peter Magyar cambia rotta all’Ungheria: “Abbiamo liberato il Paese dal regime di Orban, i cittadini vogliono l’Europa”

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