Ungheria Orban perde le elezioni e Ilaria Salis festeggia | Addio

In Ungheria, alle recenti elezioni, il premier uscente Viktor Orban ha perso il governo. La candidata Ilaria Salis ha commentato la vittoria esultando con un messaggio di saluto a Orban, dicendo: “Addio per sempre, signor Orban”. La sconfitta di Orban segna un cambiamento politico nel Paese, mentre i risultati elettorali sono stati ufficializzati. La vittoria della nuova coalizione ha portato a questa conclusione.

(Adnkronos) – "Addio per sempre, signor Orban". Ilaria Salis festeggia il risultato delle elezioni in Ungheria e la sconfitta del premier uscente Viktor Orban. Tisza, il partito guidato dal leader dell'opposizione Peter Magyar, ha conquistato la maggioranza dei due terzi dei 199 seggi del Parlamento ungherese. Fidesz, il partito di Orban, si ferma a 57. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Maja T. condannata a 8 anni in Ungheria per le violenze a Budapest. Il portavoce di Orbán: «Complice di Ilaria Salis»La giustizia ungherese ha condannato a otto anni di carcere l’attivista antifascista tedesca Maja T. Elezioni Ungheria, cosa cambia se perde Orban? Con Magyar via all'europeismo "costruttivo"In Ungheria una nuova alba sembra essere alle porte, un rinnovamento che sembra apporre la parola "fine" su quanto è stato definito, dal 2010 in poi,...