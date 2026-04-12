Elezioni in Ungheria Magyar vince e Orban ammette la sconfitta | finisce l' era della democrazia illiberale

In Ungheria si sono svolte le elezioni e il partito di governo ha ottenuto una vittoria, portando alla sconfitta del premier attuale. Quest’ultimo ha riconosciuto l’esito elettorale, segnando la fine del governo che ha promosso un modello di

Il sottopassaggio di piazza Batthyany si intasa prima ancora che arrivino i numeri. La folla preme, si accalca, riempie ogni spazio fino quasi a fermare la città. Sul Danubio rimbalzano le urla dei sostenitori di Peter Magyar: soffia «il vento della primavera». Poi arrivano i dati, e non lasciano più spazio ai dubbi. L’ex adepto ha superato il maestro Viktor Orban, spezzando la sua lunga stagione di potere. Una vittoria netta, proiettata verso la maggioranza assoluta, che segna l’inizio di un’altra Ungheria. A legittimarla è un’affluenza monstre: quasi l’80% degli elettori, oltre il dato già alto del 2022 e persino sopra il 1990, le prime elezioni libere dopo la caduta del Muro.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Elezioni in Ungheria, Magyar vince e Orban ammette la sconfitta: finisce l'era della "democrazia illiberale" Elezioni in Ungheria, l'opposizione di Peter Magyar ha vinto: Orban ammette la sconfitta e si congratulaIl primo ministro uscente dell’Ungheria Viktor Orban si è congratulato con il leder del partito di opposizione Tisza Peter Magyar per aver vinto le... Ungheria, vince Magyar e finisce l’era Orbán: la sinistra italiana festeggia come se avesse vinto… la sinistra!La vittoria di Peter Magyar alle elezioni ungheresi segna la fine di un ciclo politico lungo oltre quindici anni.