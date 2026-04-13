Unem i prezzi dei carburanti risaliranno perché il petrolio sale

I prezzi dei carburanti stanno aumentando a causa dell'incremento del prezzo internazionale del petrolio e del gasolio, che si è registrato nelle ultime ore. Nonostante una recente discesa, i segnali indicano che questa tendenza potrebbe invertire, portando a nuovi rialzi nei costi alla pompa. La variazione dei prezzi si basa sui dati di mercato relativi al Brent e al gasolio, che hanno mostrato un aumento significativo nelle ultime ore.